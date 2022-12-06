Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

"ELİMİZDEKİ TAŞ 738 YILLIK BİR TAŞ"

Platforma üzerindeki mezar taşının üzerindeki yazıları okuyan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, çalışmalar ve süreç hakkında şöyle konuştu:



"Bu taştaki yazı stili bize Selçuklu mezarlıklarındaki yazı stilini gösteriyor, bire bir tutuyorlar. Bunun da en güzel örnekleri Ahlat'tadır. Ahlat'ta da bu şekilde taş lahitler vardır ve yazı stilleri karşılaştırılabilir. Yontulmuş bir taş lahitler karşı karşıyayız. Bu taşın en büyük özelliği bize Selçuki olduğunu gösteriyor. Nasreddin Hoca'nın ölüm tarihinin 1280'ler olduğunu bildiğimize göre, elimizdeki taş 738 yıllık bir taş. Bunun üzerinde yaptığımız filolojik incelemeler neticesinde bu taşın Nasreddin Hoca'ya ait olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.