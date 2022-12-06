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Haberler Yaşam Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca'ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi
Giriş Tarihi: 06.12.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 18:32

Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca'ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

Eskişehir'deki Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulunan ve Nasreddin Hoca'nın oğluna ait olduğu düşünülen mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğu anlaşıldı. Mezar taşının üzerindeki yazıların yanlış okunmasından kaynaklı karışıklığın meydana geldiği bildirildi.

Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yer alan Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulunan mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğu anlaşılırken, keşfin Nasreddin Hoca Fıkra Anlatma Geleneği'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesine alınmayla yakın zamanda yapılması hoş bir tesadüf olarak nitelendirildi.

Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

Eskişehir'in geçmişteki en önemli alimlerinden olan ve fıkraları ile adından halen daha söz ettiren Nasreddin Hoca'nın mezar taşı, Sivrihisar ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulundu.

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Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

ÜZERİNDEKİ YAZILAR YANLIŞ OKUNMUŞ

Geçmişte Nasreddin Hoca'nın oğlu Şeyh Ömer'in mezar taşı olarak Ulu Cami'nin Kütüphanesi'ne taşınan ve restorasyonlar sırasında taş lahtin üzerindeki yazıları doğru bir biçimde okuyan Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, geçmişte üzerindeki yazının yanlış okunduğu için Nasreddin Hoca'nın oğluna ait olduğunun belirtildiğinin aktardı. Prof. Dr. Tulum araştırmaları sonucunda mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğunu keşfetti. Keşiften kısa süre önce Fas'ta yapılan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Toplantısı'nda, Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatı Geleneği'nin, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınması güzel bir tesadüf olduğu aktarıldı.

Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

İLK DEFA MEDYA İLE PAYLAŞILDI

1 metre 47 santimetre uzunluğundaki Nasrettin Hoca'nın sandukası Sivrihisar Belediyesi binasında hazırlanan alanda basına tanıtıldı. Etkinlikte konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Nasrettin Hoca'mızın mezar taşını ilçemiz Sivrihisar'da ilk defa medyayla paylaşıyoruz. Nasrettin Hoca'mızın fıkra anlatım geleneğinin UNESCO tarafından tescillenmesi ve UNESCO miras listesine girmesini de bugün burada sizlerle paylaşıyoruz. Bu durum, Nasrettin Hoca'mızın anlatı ve söylemlerinin geleceğe aktarılması için büyük bir gelişim oldu. Nasrettin Hoca'mızı tüm dünya zaten tanıyor. UNESCO sayesinde tekrardan tüm dünyayla paylaşmış ve tescillemiş olduk. Mezar taşı sandukamız, belediyemizin içerisinde, güzel bir köşede tüm ziyaretçilerimiz için sergilenecektir. Gelen misafirlerimizi taş sandukayla en iyi şekilde buluşturmuş olacağız" dedi.

Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi

"ELİMİZDEKİ TAŞ 738 YILLIK BİR TAŞ"

Platforma üzerindeki mezar taşının üzerindeki yazıları okuyan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, çalışmalar ve süreç hakkında şöyle konuştu:

"Bu taştaki yazı stili bize Selçuklu mezarlıklarındaki yazı stilini gösteriyor, bire bir tutuyorlar. Bunun da en güzel örnekleri Ahlat'tadır. Ahlat'ta da bu şekilde taş lahitler vardır ve yazı stilleri karşılaştırılabilir. Yontulmuş bir taş lahitler karşı karşıyayız. Bu taşın en büyük özelliği bize Selçuki olduğunu gösteriyor. Nasreddin Hoca'nın ölüm tarihinin 1280'ler olduğunu bildiğimize göre, elimizdeki taş 738 yıllık bir taş. Bunun üzerinde yaptığımız filolojik incelemeler neticesinde bu taşın Nasreddin Hoca'ya ait olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.

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