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Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca'ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi
Giriş Tarihi: 06.12.2022 18:20
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
18:32
Oğlunun sanılıyordu, Nasreddin Hoca'ya ait çıktı! Mezar taşının üzerindeki yazılar her şeyi değiştirdi
Eskişehir'deki Ulu Cami'nin restorasyonu sırasında bulunan ve Nasreddin Hoca'nın oğluna ait olduğu düşünülen mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğu anlaşıldı. Mezar taşının üzerindeki yazıların yanlış okunmasından kaynaklı karışıklığın meydana geldiği bildirildi.