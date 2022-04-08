4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),



6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyorolmak,



8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyorolmak,



9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir