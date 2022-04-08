Geçtiğimiz günlerde OGM ve DSİ bünyesine 5 bin 64 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. 4 Nisan'da başlayan başvuru sürecinin ardından 7 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararı ile birlikte OGM bünyesine 5000 geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda; OGM başvuruları, şartları, branş dağılımı ve tarihlerine yönelik sorgulamalar sürüyor. Peki; OGM personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR bilgileri.