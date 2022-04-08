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Haberler Yaşam OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 07:43

OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde OGM ve DSİ bünyesine 5 bin 64 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. 4 Nisan'da başlayan başvuru sürecinin ardından 7 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararı ile birlikte OGM bünyesine 5000 geçici işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda; OGM başvuruları, şartları, branş dağılımı ve tarihlerine yönelik sorgulamalar sürüyor. Peki; OGM personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? İşte OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR bilgileri.

OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?

OGM işçi alımı başvuruları için Resmi Gazete kararı duyuruldu. İtfaiyeci, aşçı, orman işçisi, fidanlık işçileri gibi pek çok branş dağılımı kadrosu için toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacağı Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. OGM personel alımı süreci detayları netlik kazanırken açık iş ilanları başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Öte yandan; talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek. Peki; Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman başlıyor? İşte OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR bilgileri.

OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?

OGM PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. OGM işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü veUygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atamasüreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtankaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

OGM işçi alımı 2022 branş dağılımı, başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR: Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman?

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlarahaiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyorolmak,

8.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyorolmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir

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