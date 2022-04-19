Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek 5 bin geçici işçi alımı başvuruları alındı. Şimdi OGM işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor. 15 Nisan tarihinde sona eren başvuruların ardından adaylar kura ile belirlenecek. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre ise başvurusu kabul edilenlerin isim listesi belli olacak. Peki; OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte OGM işçi alımı 2022 süreç bilgileri.