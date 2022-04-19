Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı başvuru süreci 15 Nisan'da sona erdi. Şimdi başvuruda bulunan binlerce katılımcı OGM personel alımı kura çekimi ile başvuru sonuçlarını bekliyor. Yapılan açıklamaya göre; işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki; OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanır? OGM işçi alımı 2022 başvuru sonuçları son durum.