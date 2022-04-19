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Haberler Yaşam OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:15

OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek 5 bin geçici işçi alımı başvuruları alındı. Şimdi OGM işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor. 15 Nisan tarihinde sona eren başvuruların ardından adaylar kura ile belirlenecek. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre ise başvurusu kabul edilenlerin isim listesi belli olacak. Peki; OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte OGM işçi alımı 2022 süreç bilgileri.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı başvuru süreci 15 Nisan'da sona erdi. Şimdi başvuruda bulunan binlerce katılımcı OGM personel alımı kura çekimi ile başvuru sonuçlarını bekliyor. Yapılan açıklamaya göre; işçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki; OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanır? OGM işçi alımı 2022 başvuru sonuçları son durum.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla tamamlandı. İŞKUR tarafından alınacak olan OGM 5 bin işçi alımı başvuru ekranı erişime açılmıştı. Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı. 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdamı yapacak olan OGM başvuru kılavuzunu da yayınladı.

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OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU SONA ERDİ

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) geçici işçi alımı ilanı yayımladı. OGM'den yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. " denildi. OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğüinternet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü OGM personel alımı kura çekimi ne zaman?

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına yönelik tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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