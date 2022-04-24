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Haberler Yaşam OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022
Giriş Tarihi: 24.04.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 16:11

OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022

Nisan ayında tamamlanan Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı başvuruları sonrası OGM personel alımı sonuçları bekleniyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından OGM işçi alımı başvuru sonuçlarının erişime açılması öngörülüyor. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden yapılmış olup öte yandan talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek. Peki; OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 OGM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanır?

OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022

Orman Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlanmış olup başvurular ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri aralığında alınmıştı. Başvuruda bulunan binlerce kişi bu noktada OGM personel alımı başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere istihdam sağlanacak olan OGM işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura sonuçları ne zaman hangi gün açıklanır? İşte OGM personel alımı kura çekimi 2022 detayları.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

OGM (Orman Genel Müdürlüğü) geçici işçi alımı ilanı yayımladı. OGM'den yapılan açıklamada "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır. " denildi. OGM geçici işçi alımının detaylarını paylaştı. Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

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OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022

OGM PERSONEL İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adayçağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kurayeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022

Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılıtebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılıİş Kanunu uyarınca iki aydır.

OGM personel işçi alımı başvuru sonuçlarına yönelik tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM personel alımı kura çekimi/sonuçları 2022

OGM GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

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