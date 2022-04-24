Nisan ayında tamamlanan Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alımı başvuruları sonrası OGM personel alımı sonuçları bekleniyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından OGM işçi alımı başvuru sonuçlarının erişime açılması öngörülüyor. Başvuru süreci İŞKUR üzerinden yapılmış olup öte yandan talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek. Peki; OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 OGM personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanır?