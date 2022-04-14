Haberler Yaşam OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı 5000 OGM işçi alımı şartları neler?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 12:29

OGM 5000 geçici işçi alımı başvuru işlemleri ve şartlarına yönelik araştırmalar sürüyor. OGM personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. 11 Nisan tarihinde başlayan başvuru süreci ile birlikte "OGM personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı 5000 OGM işçi alımı şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdamı yapacak olan OGM personel alımı son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.