Haberler Yaşam OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:32

OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabı üzerinden Orman Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında açıklama yaptı. Çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplamda 1613 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler bu nedenle "OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte OGM personel alımı hakkında kapsamlı bilgiler.