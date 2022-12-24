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Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:32

OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi Twitter hesabı üzerinden Orman Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında açıklama yaptı. Çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplamda 1613 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler bu nedenle "OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte OGM personel alımı hakkında kapsamlı bilgiler.

OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

OGM personel alımı başvurusu, şartları, tarihleri, branş ve kadro dağılımı için araştırmalar sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 1613 personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Peki; OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 1613 personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı yapılacak.

Kirişçi paylaşımına, "Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun" notunu düştü.

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OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.

OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2023

Orman Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde 1482 sözleşmeli personle ile 131 de geçici işçi alımı yapılacağını belirtti. Henüz alıma ilişkin kılavuz ve başvuru tarihi paylaşımı yapılmadı ancak ocak ayı içerisinde istihdamın yapılacağı bildirildi.

OGM personel alımı ne zaman yapılacak; branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? 1613 OGM personel alımı başvuruları başladı mı?

Bakan Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." sözlerine yer verdi.

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