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Haberler Yaşam Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:28

Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!

14 Aralık tarihinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel İsimli şahıs, T.K isimli küçük çocuğu korkunç şekilde darp etmesi milyonları ayağa kaldırdı. Olay anında başka sınıftan bir öğretmen Gülcan Ünlü'nün müdahalesi ile küçük çocuk kurtulmuştu. Konuyla ilgili olarak "Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı, tutuklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşanan olayda matematik öğretmeni A.R.Y hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? İşte detaylar...

Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!

Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya yumruk atıp boğazını sıktı. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansırken görüntüler sosyal medyada izleyenlerin kanını dondurdu. Öğretmen Ali Rıza Y. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Peki, Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? İşte olayla ilgili gelişmeler...

Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!

Okulun matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, iddiaya göre başka bir öğrencinin kendisi hakkında küfür ettiği gerekçesi ile sınıftan çıkardığı 5. sınıf öğrencisi Talha K.'yı okul koridorunda tokat ve yumrukla öldüresiye dövdü.

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Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Talha K., sesler üzerine dışarıya çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ü. tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da öğretmen Ali Rıza Y. öğrenciyi yumruk atıp boğazını sıktı! Dehşet anları kameraya yansıdı! | Video

Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!

Olayın ardından öğretmen Yücel hakkında Ortaköy Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Yücel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisine dehşeti yaşattı!

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Aralık 2021 günü medyaya yansıyan ilimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Yücel' in öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

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