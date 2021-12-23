14 Aralık tarihinde Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel İsimli şahıs, T.K isimli küçük çocuğu korkunç şekilde darp etmesi milyonları ayağa kaldırdı. Olay anında başka sınıftan bir öğretmen Gülcan Ünlü'nün müdahalesi ile küçük çocuk kurtulmuştu. Konuyla ilgili olarak "Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı, tutuklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşanan olayda matematik öğretmeni A.R.Y hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Öğrencisini döven Ali Rıza Yücel kimdir, ceza aldı mı? İşte detaylar...