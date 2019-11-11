Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...
Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...
İnanılmaz olay Rusya'da gerçekleşti. Duyanlar adeta şoka uğradı! Genç kadının önce sol gözünde ve daha sonra dudağında başlayan şişlikler yüzünde lekelenmelerle devam edince doktora gitti. Doktora gidince ise şoke eden gerçeği öğrendi! Ender görülen bu olay ise dünyada gündem oldu. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları!
Giriş Tarihi: 11.11.2019
15:12
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
15:20
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