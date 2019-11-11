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  • Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

İnanılmaz olay 'da gerçekleşti. Duyanlar adeta şoka uğradı! Genç kadının önce sol gözünde ve daha sonra dudağında başlayan şişlikler yüzünde lekelenmelerle devam edince doktora gitti. Doktora gidince ise şoke eden gerçeği öğrendi! Ender görülen bu olay ise dünyada gündem oldu. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 11.11.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:20
Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

Genç kadının önce yüzünde lekelenmeler başladı.

Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

'da bir kadın, yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti.

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Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı.

Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti.

Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi.

Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı!

Öğrenince şoka uğradı! Yüzündeki şişlik ve lekeler için doktora gitmişti...

Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı.

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