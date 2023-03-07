Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB Bakan Özer duyurdu! 2023 Öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Bakan Mahmut Özer alım sürecine dair açıklama yaparken adaylar MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjanları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu. Peki Öğretmen atamaları ne zaman? MEB Bakan Özer duyurdu! 2023 Öğretmen atama takvimi