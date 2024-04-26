Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin'den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:05

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin'den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atamaları son dakika 2024 haberleri arasında takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sayısı hakkında uzlaştıklarını aktararak Kabine Toplantısını işaret etti. Atanacak öğretmen sayısının yanı sıra branş ve kontenjan dağılımı için de gözler MEB öğretmen atama takvimi çalışmasında. Yakın zamanda açıklanması beklenen yol haritası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki; öğretmen atamaları ne zaman olacak, belli oldu mu? İşte, son gelişmeler...

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin’den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 45 bin öğretmen ataması ardından yeniden harekete geçildi. Gözler MEB duyuruları ve Kabine Toplantısı Bakanlar Kuruluna çevrilmiş durumda. Bu yıl hangi branştan kaç öğretmenin atanacağı takvimle birlikte adaylar ile buluşacak. Öğretmen atama takvimi 2024 branş ve kontenjanları kamuoyu ile buluşturacak. Peki; öğretmen atamaları ne zaman? İşte, tüm detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin’den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

BAKAN TEKİN AÇIKLADI: SAYIDA UZLAŞTIK!

"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları hakkında açıklama geldi.

Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısında uzlaştıklarını aktararak dikkatleri Kabine Toplantısına çevirdi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin’den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakan Yusuf Tekin, canlı yayında öğretmen ataması hakkında konuştu:

"1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız. Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak."

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin’den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama sayıları hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin, daha önce 68 bin açık olduğunu söylemesi üzerinde 68 bin atama yapılacağı şeklinde yanlış bir anlaşılma olduğunu aktardı.

"Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." diyen Bakan Yusuf Tekin öncelikli çalışma olarak müfredat taslağının askıya çıkacağını aktardı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin’den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ile ortaya çıkacak öğretmen atama takvimi için henüz net bir tarih verilmedi. Bakan Tekin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız."

SON DAKİKA