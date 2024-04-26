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ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DURUM 2024: Bakan Tekin'den sayı açıklaması! Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
08:05
Öğretmen atamaları son dakika 2024 haberleri arasında takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama sayısı hakkında uzlaştıklarını aktararak Kabine Toplantısını işaret etti. Atanacak öğretmen sayısının yanı sıra branş ve kontenjan dağılımı için de gözler MEB öğretmen atama takvimi çalışmasında. Yakın zamanda açıklanması beklenen yol haritası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki; öğretmen atamaları ne zaman olacak, belli oldu mu? İşte, son gelişmeler...