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Haberler Yaşam MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:12

MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

MEB'e bağlı olarak görev yapan sözleşmeli ve kadrosu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları Mart ayında sona erdi. Şimdi gözler sonuç ekranında. Bu kapsamda "MEB deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İl millî eğitim müdürlükleri başvuruları takvimde belirtilen süre içerisinde inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacak. İşte MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

Deprem bölgesindeki öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde MEB'e bağlı olarak görev yapan öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları mart ayında tamamlandı. Peki, MEBBİS ile öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı…

MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARI SORGULA

Başvurular 24 Şubat 2023- 10 Mart 2023 (Saat 16.00) tarihlerinde tamamlanmıştı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre atama sonuçları 15 Mart tarihinde ilan edilecek.

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri de 15 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacak.

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MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
1- Başvurusu il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan personelin atama işlemi, Bakanlıkçayapılan değerlendirme sonucunda takvimde belirtilen tarihte personelin tercih ettiği ilmillî eğitim müdürlüğüne gerçekleştirilerek bu doğrultuda düzenlenen kararnamelerMEBBİS üzerinden ilgili valiliklere gönderilecektir.

MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

2- İl millî eğitim müdürlükleri emrine atanan personelin okul/kurum ile ilişkilendirmeleriilgili valiliklerce gerçekleştirilecektir.

MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

3- Tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ileSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda belirtilen süre içerisindegerçekleştirilecektir.

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