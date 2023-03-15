Haberler Yaşam MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

Giriş Tarihi: 15.03.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 07:12

MEBBİS deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları sorgula ekranı

MEB'e bağlı olarak görev yapan sözleşmeli ve kadrosu öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları Mart ayında sona erdi. Şimdi gözler sonuç ekranında. Bu kapsamda "MEB deprem bölgesinde öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İl millî eğitim müdürlükleri başvuruları takvimde belirtilen süre içerisinde inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacak. İşte MEBBİS öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.