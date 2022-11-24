Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti? 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir, ne için ilan edildi?

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanıyor. Güne dair bilgi almak isteyen vatandaşlar Öğretmenler Günü'nü kim ne zaman ilan etti, nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir sorusuna yanıt arıyor. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. İşte Öğretmenler Günü hakkında bilgi