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Giriş Tarihi: 24.11.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 06:21

Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti? 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir, ne için ilan edildi?

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanıyor. Güne dair bilgi almak isteyen vatandaşlar Öğretmenler Günü'nü kim ne zaman ilan etti, nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir sorusuna yanıt arıyor. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. İşte Öğretmenler Günü hakkında bilgi

Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti? 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir, ne için ilan edildi?

Öğretmenler Günü önemi nedir, nasıl ne zaman ortaya çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin bu gününü kutlamak onların değerini ön plana çıkartmak için binlerce öğrenci hediyelerle onları mutlu ediyor. Peki, Öğretmenler Günü'nü kim ne zaman ilan etti? Öğretmenler Günü önemi ve anlamı

Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti? 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir, ne için ilan edildi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

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Öğretmenler Günü’nü kim ne zaman ilan etti? 24 Kasım Öğretmenler Günü önemi ve anlamı nedir, ne için ilan edildi?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Türkiye'nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun!

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

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