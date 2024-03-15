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Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
21:47
Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?
Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'un önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçışı Türkiye'nin gündemine oturdu. Adalet Bakanlığı iade için çalışma başlattı. Katilin babası Bülent Cihantimur ise bugün savcılıkta ifade verdi. Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını ve Timur Cihantimur ile irtibat halinde olabileceklerini söyledi.