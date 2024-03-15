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Haberler Yaşam Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 21:47

Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'un önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçışı Türkiye'nin gündemine oturdu. Adalet Bakanlığı iade için çalışma başlattı. Katilin babası Bülent Cihantimur ise bugün savcılıkta ifade verdi. Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını ve Timur Cihantimur ile irtibat halinde olabileceklerini söyledi.

Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

Görselde: Bülent Cihantimur

Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı Burak Erden, firari şüpheli Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını söyledi.

ACILI AİLENİN AVUKATI KONUŞTU

Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, araç sürücüsü Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un bugün savcılıkta ifadesinin alınmasına ilişkin adliye önünde açıklamada bulundu.

Avukat Erden, şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç gün imza atma şeklinde adli tedbir kararı alındığını belirterek, Cihantimur'un ifadesinde Eylem Tok ile havalimanına gitmediğinden bahsettiğini söyledi.

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Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

Cihantimur'un şoförünün, havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini çok net bir şekilde ifadesinde anlattığını belirten Erden, söz konusu güzergahın ev ile iş yeri arasındaki güzergah olmadığını kaydetti.

Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

"BİRAZ DAHA İLERİ GİTSE..."

Erden, şöyle konuştu:

"Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. İfadesinde oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil, 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz."

Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

"Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Ama ondan sonraki süreç 'Biz iş yerimize çıktık.' diye anlaşmışlar. Niye evden eşyayı alıp iş yerine gidersin o saatte? Tutuklanan Ayşe Ceren adlı çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Biraz daha ileri gitse 'Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum.' diyecek. Belki oğlunu bile tanımadığını söyleyecek.''

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