Oğuz Murat Aci’nin ailesinin avukatı konuştu: Timur Cihantimur ile Bülent Cihantimur irtibat halinde mi?

"Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Ama ondan sonraki süreç 'Biz iş yerimize çıktık.' diye anlaşmışlar. Niye evden eşyayı alıp iş yerine gidersin o saatte? Tutuklanan Ayşe Ceren adlı çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Biraz daha ileri gitse 'Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum.' diyecek. Belki oğlunu bile tanımadığını söyleyecek.''