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Okul müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti: Vali Davut Gül’den açıklama!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:18
Okul müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti: Vali Davut Gül’den açıklama!
İstanbul Eyüpsultan'da okul müdür İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonrası yaşamını yitirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, okul müdürü ile ilgili, "Dünkü hadisede, okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi, böyle bir saldırının olması hepimizi çok derinden üzdü" dedi.