Okul müdüründen 8 kız öğrenciye cinsel taciz: Çocuk sayısının artma ihtimali çok büyük!

Soruşturma müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, "Öğrencilerin okul müdürü tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın başlatılmasına cesur bir kız öğrencimiz vesile oldu. Bu cesur kız öğrencimiz yaşadıklarını CİMER'e şikayet yoluyla başvuru yaptıktan sonra savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmada eksik ve usule aykırı yönler olduğunu düşünüyoruz. Başlangıçta çocuklar reşit olmamasına rağmen 4 çocuğun ifade karakolda alındı. Biz itiraz ettikten sonra Çocuk İzleme Merkezi'nde bu çocukların beyanları alındı. Çocukların beyanları alındıktan sonra şüpheli gözaltına alındı ve tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin tutuklamaya sevki çok manidar; mesai saatinin bitiminde şüpheli 17.05'te nöbetçi mahkemeye sevk ediliyor ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. İddialar çok ciddi olmasına rağmen ve ceza kanununa göre katalog suç olarak tabir edilen suçlardan olmasına rağmen nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama talebi reddedildi. Savcılık makamı bu duruma 4 gün sessiz kalarak 5'inci günde adli kontrole itiraz etti. Bu itiraz nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi ve itiraz gerekçesiz olarak reddedildi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından tutuklanmanın zorunluluk olduğu hukuken çok açıktır. Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma 8 çocuk olarak devam ediyor ve bu mağdur çocukların sayısının artma ihtimali çok büyük" diye konuştu.