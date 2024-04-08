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Okul müdüründen 8 kız öğrenciye cinsel taciz: Çocuk sayısının artma ihtimali çok büyük!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
11:27
Okul müdüründen 8 kız öğrenciye cinsel taciz: Çocuk sayısının artma ihtimali çok büyük!
Elazığ'da iğrenç bir olay yaşandı. 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan lise müdürü G.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, cinsel taciz iddiasının bir kız öğrencinin CİMER'e yazmasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma, 8 çocuk olarak devam ediyor ve artma ihtimali çok büyük. Dosyada gizlilik tedbirine başvuruldu" diye konuştu. İşte detaylar…