Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:24

Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

İğrenç olay İstanbul Fatih'teki bir okulda yaşandı. Ortaokul öğretmenliği yapan Şahin B., öğrencisiyle odada konuştuğu sırada kahvesinden yudum alıp tacizde bulundu. Durum karşısında neye uğradığını şaşıran 13 yaşındaki kız öğrenci öğretmenin pedofili hastası olduğunu söylemesi üzerine odadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Armağan YILMAZ
Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

İstanbul Fatih'te bulunan bulunan ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan Şahin B.'nin odasına 13 yaşındaki F. isimli kız öğrencisi soru sormak için geldi.

Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda öğretmen öğrencisinin oturmasını kahve içerek konuşmayı teklif etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

SAÇLARIN ÇOK GÜZEL
İkili sohbet etmeye başlayınca iddiaya göre bir süre sonra öğretmen, öğrencisinin içtiği kahvesinden yudumladı, saçlarına iltifat edip temasta bulundu. Neye uğradığını şaşıran 13 yaşındaki kız çocuğu öğretmenin gösterdiği yaklaşıma tepki gösterdi.

Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

PEDOFİLİ HASTASIYIM
Bunun üzerine Şahin B., iddiaya göre öğrencisine pedofili hastalığının olduğunu söyleyip yatıştırmaya çalıştı. Odadan çıkan öğrenci durumu hemen ailesine anlattı. Aile, 13 yaşındaki kızlarını alıp karakola giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

DERSTEN ÇIKARDIĞIM İÇİN İFTİRA ATTI
Suçlamaları reddeden şüpheli öğretmen Şahin B., karakoldaki ifadesinde, atölyedeki sınıf düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunan öğrencisinin tavrından rahatsızlık duyduğu için dersten çıkardığını, öğrencisinin bu duruma sinirlendiği için böyle bir iftirada kendisine bulunduğunu söyledi.

SON DAKİKA