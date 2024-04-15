Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...

DERSTEN ÇIKARDIĞIM İÇİN İFTİRA ATTI

Suçlamaları reddeden şüpheli öğretmen Şahin B., karakoldaki ifadesinde, atölyedeki sınıf düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunan öğrencisinin tavrından rahatsızlık duyduğu için dersten çıkardığını, öğrencisinin bu duruma sinirlendiği için böyle bir iftirada kendisine bulunduğunu söyledi.