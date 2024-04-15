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Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:24
Okuldaki taciz iddiası mide bulandırdı: Kahvesini yudumladı temasta bulundu ve...
İğrenç olay İstanbul Fatih'teki bir okulda yaşandı. Ortaokul öğretmenliği yapan Şahin B., öğrencisiyle odada konuştuğu sırada kahvesinden yudum alıp tacizde bulundu. Durum karşısında neye uğradığını şaşıran 13 yaşındaki kız öğrenci öğretmenin pedofili hastası olduğunu söylemesi üzerine odadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.