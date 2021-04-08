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Haberler Yaşam Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 05.04.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 18:13

Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, 'da ?

Milli Eğitim Bakanı 'tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklaması geldi. İlkokullar, ortaokullar ve liseler için yüz yüze eğitime katılım oranı hakkında bilgi veren Bakan Ziya Selçuk, anlık olarak değişimleri izledikleri ve buna göre karar aldıklarını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca, bitti mi, devam edecek mi sorusuna da yanıt verdi. Öte yandan, illerin Valilikleri tarafından yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlar alınıyor. Peki, hangi illerde okullar kapandı? , İzmir, , , , , , Trabzon ve gibi çok yüksek riskli illerde ? İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler

Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Son dakika haberleri... Ülke genelindeki çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaştı. Bu durumun akabinde, , yüz yüze eğitimde il bazılı karar alınacağı ve buna göre adım atılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı , geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte yüz yüze eğitimle ilgili açıklamaları yaptı. Bakan Selçuk, sürecini yakından takip ettiklerini bildirirken ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde katılım oranı hakkında son durumu paylaştı. Bakan Selçuk'un açıklamalarına paralel olarak çeşitli il Valilikleri de yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıkladı. Peki, hangi illerde okullar kapandı? Yüz yüze eğitim bitti mi, devam edecek mi? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il yüz yüze eğitimde son durum...

Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?

BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanı , Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

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Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?

Selçuk, valiliklerin il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

Okullar hangi şehirlerde kapandı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim devam edecek mi, İstanbul'da okullar kapanacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Kovid-19 risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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