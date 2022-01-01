Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle beraber eğitim ve öğretimde yeniden online sisteme dönüş konusu gündeme geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bilindiği üzere 2021-2022 dönemi salgında seyrin iyiye gitmesiyle yüz yüze eğitime geçilmişti. Şimdilerde vatandaşlar "Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) veya diğer bir adıyla uzaktan eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bazı üniversitelerde bu yönde karar alındığı bilgileri de iddiaları güçlendiriyor. Peki, Hangi okullar online eğitime geçti, üniversiteler ve okullar kapacak mı, çevrimiçi eğitime mi dönecek? İşte detaylar...