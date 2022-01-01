Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

Okullar kapanacak mı? Sorusu son dönemde gündemdeki konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer böyle bir konunun gündemde olmadığını her fırsatta açıklamasına rağmen bazı üniversitelerde bu yönde karar çıkınca "Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) veya diğer bir adıyla uzaktan eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte okullarda uzaktan yani online eğitime dair tüm gelişmeler...

HANGİ OKULLAR ONLİNE EĞİTİME GEÇTİ?

Koç Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitesi bu yönde öğrencilerine açıklama yapmıştı. Hal böyle olunca özellikle üniversite öğrencileri, detayları araştırmaya başladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte o açıklama ve uzaktan eğitime geçen okullara dair detaylar;