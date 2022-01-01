Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2022 22:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 22:09

Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

Vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle beraber eğitim ve öğretimde yeniden online sisteme dönüş konusu gündeme geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde bilindiği üzere 2021-2022 dönemi salgında seyrin iyiye gitmesiyle yüz yüze eğitime geçilmişti. Şimdilerde vatandaşlar "Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) veya diğer bir adıyla uzaktan eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bazı üniversitelerde bu yönde karar alındığı bilgileri de iddiaları güçlendiriyor. Peki, Hangi okullar online eğitime geçti, üniversiteler ve okullar kapacak mı, çevrimiçi eğitime mi dönecek? İşte detaylar...

Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

Okullar kapanacak mı? Sorusu son dönemde gündemdeki konular arasında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer böyle bir konunun gündemde olmadığını her fırsatta açıklamasına rağmen bazı üniversitelerde bu yönde karar çıkınca "Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online (çevrimiçi) veya diğer bir adıyla uzaktan eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte okullarda uzaktan yani online eğitime dair tüm gelişmeler...

HANGİ OKULLAR ONLİNE EĞİTİME GEÇTİ?

Koç Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitesi bu yönde öğrencilerine açıklama yapmıştı. Hal böyle olunca özellikle üniversite öğrencileri, detayları araştırmaya başladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte o açıklama ve uzaktan eğitime geçen okullara dair detaylar;

Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.

Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

"ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 94"

Bu süreçte en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksekliği olduğunu ifade eden Özer, "En az bir doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93, en az iki doz aşı olan öğretmen oranımız ise bugün itibarıyla yüzde 89. Aşı olmayıp hastalığı geçirerek antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yaklaşık yüzde 5. Dolayısıyla en az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaştı." bilgisini verdi.

Özer, üçüncü ve dördüncü doz aşılarını yaptıran öğretmen oranının da sürekli yükseldiğini bildirerek, "Bugün itibarıyla en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 36'ya yükseldi. Öğretmenlerimizin aşılanma oranları ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi çoğu gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının da üzerinde. Diğer taraftan, öğrencilerimizin de aşılanma oranları sürekli yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Okullar kapanacak mı, İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler online çevrimiçi eğitime mi dönüyor? Yeni dönemde Üniversiteler - okullar kapanır mı?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ, ONLİNE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ TARTIŞMALARINI YERSİZ BULUYORUM"

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini belirten Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." dedi.

Özer, bu süreçte okulların sadece bir öğrenme ortamı olmadığını yakından deneyimlediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Tüm ülkeler, okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla, şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz."

SON DAKİKA