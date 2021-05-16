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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı? Tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 00:18

, 17 Mayıs'ta açılır mı? Tam kapanma sonrası , başlıyor mu?

Okulların açılış tarihi ve son durum gelişmeleri milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin tarafından açıklama gelmişti. Bilindiği üzere; tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek olup öğrenciler hala şeklinde öğrenimlerine devam ediyorlar. Öte yandan tüm bunların dışında , okulların açılışıyla ilgili süreç için 'nı işaret etmişti. Bu bakımdan; , 17 Mayıs'ta açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sonrası , başlıyor mu? İşte yapılan son açıklamalar!

Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı sorusunun yanıtı için kritik toplantı bekleniyor! Yüz yüze eğitim okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma sokağa çıkma yasağının sona erecek olması ile birlikte gündemin en önemli konularından bir tanesi "?", "?" gibi soruların yanıtları oluyor. Milyonlarca öğrenci şeklinde öğrenimlerine devam ederken yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili , 'nı işaret etmiş ve yeni normalleşme ile birlikte kısıtlamaların kontrollü şekilde gevşetileceği açıklanmıştı. Bu bakımdan; okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, başlıyor mu? İşte son açıklamalar!

Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı sorusunun yanıtı için kritik toplantı bekleniyor! Yüz yüze eğitim okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKULLARIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Erdoğan: "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak."

Erdoğan: "(17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak."

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Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı sorusunun yanıtı için kritik toplantı bekleniyor! Yüz yüze eğitim okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı sorusunun yanıtı için kritik toplantı bekleniyor! Yüz yüze eğitim okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNEYİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:

Okullar ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılır mı sorusunun yanıtı için kritik toplantı bekleniyor! Yüz yüze eğitim okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

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