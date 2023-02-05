Haberler Yaşam YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:34

Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzadı mı sorusu öğrenciler ve ebeveynler tarafından yöneltiliyor. Özellikle yurt genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarıları sonrası birçok ilimizde sosyal hayat olumsuz yönde ilerliyor. Bu noktada yarıyıl tatili uzayacak mı, 15 tatil ne zaman bitecek soruları yanıt aramakta. MEB resmi tatiller takvimi üzerinden bakıldığında sömestr tatili 2023 3 Şubat 2023 ile bitmiş durumda. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar