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Haberler Yaşam YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 07:34

YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzadı mı sorusu öğrenciler ve ebeveynler tarafından yöneltiliyor. Özellikle yurt genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarıları sonrası birçok ilimizde sosyal hayat olumsuz yönde ilerliyor. Bu noktada yarıyıl tatili uzayacak mı, 15 tatil ne zaman bitecek soruları yanıt aramakta. MEB resmi tatiller takvimi üzerinden bakıldığında sömestr tatili 2023 3 Şubat 2023 ile bitmiş durumda. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar

YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

23 Ocak 2023 tarihinde başlayan 15 tatil, 3 Şubat 2023 tarihinde sona erdi ve okulların açılmasına az bir süre kaldı. Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye başlarken öğrenci ve ebeveynleri, yarıyıl tatili uzayacak mı, sömestr tatili bitti mi soruları yanıt arıyor. İşte yarıyıl tatili 2023 hakkında detaylar

YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber okulların açışış tarihi belli oldu.

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YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Toplamda iki hafta süren 15 tatil 23 Ocak 2023 tarihinde başladı ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem için okullarda ders zili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü çalacak.

YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

YARIYIL TATİLİ UZADI MI?

Ankara, Bursa, İstanbul ve yurdun geri kalanında şiddetli bir şekilde kar yağışı beklenmesiyle birlikte öğrencilerin gözü MEB tarafından yapılacak olan okullar tatil edildi açıklamasında.

YARIYIL TATİLİ UZADI MI? 2023 Okullar ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu, kar tatili var mı?

2023 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ara tatil 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde uygulandı.

Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek.

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