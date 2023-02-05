Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzadı mı sorusu öğrenciler ve ebeveynler tarafından yöneltiliyor. Özellikle yurt genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarıları sonrası birçok ilimizde sosyal hayat olumsuz yönde ilerliyor. Bu noktada yarıyıl tatili uzayacak mı, 15 tatil ne zaman bitecek soruları yanıt aramakta. MEB resmi tatiller takvimi üzerinden bakıldığında sömestr tatili 2023 3 Şubat 2023 ile bitmiş durumda. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar