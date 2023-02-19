Haberler Yaşam OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB'den okulların açılış tarihi için açıklama! 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, tatil mi, hangi illerde?

Giriş Tarihi: 19.02.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 13:08

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası tüm Türkiye'de eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Depremden etkilenen 11 ilde okulların 1 Mart tarihine kadar kapalı olacağı, 1 Mart'ta n sonra ise hasar tespit durumuna göre açılacağı bildirilmişti. Bu noktada İstanbul başta olmak üzere 70 ilde eğitim gören binlerce öğrenci ve velileri okulların açılış tarihi için araştırmalarına başladı. "Okullar ne zaman açılacak, tatil mi, ne zamana kadar tatil?" soruları ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması ile yanıt buldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde? 20 Şubat Pazartesi yarın okullar açılacak mı, online mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile 70 il ve deprem bölgesindeki iller için 2. dönem başlangıç tarihi…