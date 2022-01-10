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Haberler Yaşam Okullarda 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? 15 tatil öncesi 1. dönem Karneler ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 09:38

Okullarda 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? 15 tatil öncesi 1. dönem Karneler ne zaman verilecek?

Okullarda sömestr yani 15 tatil başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Ocak ayının gelmesiyle beraber binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri detayları araştırmaya başladı. Omicron varyantının hızla yayılması ve vaka sayılarında ciddi bir artış görülmesiyle birlikte yarıyıl tatilinin erkene alınacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada "15 tatil ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Okullarda 15 tatil başlangıç tarihi ve tüm detaylar...

Okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? 15 tatil öncesi 1. dönem Karneler ne zaman verilecek?

İlkokul ortaokul ve liselerde 15 tatil için geri sayım başladı. Her yıl Ocak-Şubat aylarında iki haftalık eğitime ara verilirken binlerce öğrenci ilk dönemin karnelerini alacakları bu gün için adeta geri sayım yapıyor. Öte yandan "15 tatil ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. Vaka sayılarındaki artış tatilin öne alınacağı iddialarını doğurmuştu. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? İşte detaylar...

Okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? 15 tatil öncesi 1. dönem Karneler ne zaman verilecek?

ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek

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Okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? 15 tatil öncesi 1. dönem Karneler ne zaman verilecek?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.

Okullarda 15 tatil Sömestr ne zaman başlıyor, erkene mi alındı, öne çekilecek mi? 15 tatil öncesi 1. dönem Karneler ne zaman verilecek?

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların kapatılma ihtimaline ve sömestr tatili tarihinin değişip değişmeyeceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık."

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