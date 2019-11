Olay yeri temizliği...

Sahi, olay yerini olay yeri ekipleri temizlemiyor muydu? Hayır, temizlemiyormuş. Peki, kim temizleyecekti? İşte biz de bu sorunun cevabını merak ettik ve olay yerlerini polis ekipleri temizlemiyorsa kimin temizlediğinin peşine düştük. Emniyetin cevabı netti, "Biz temizlemiyoruz ama bu işi yapan şirketler var." İşte bu son cümle ile o şirketleri aramaya başladık. İnternette yaptığımız araştırma bizi Bağcı Grup Temizlik Şirketi'ne yönlendirdi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Cüneyt Bağcı'ya ulaştık. Cüneyt Bağcı'ya önce hayretle böyle bir iş yapmanın nereden aklına geldiğini sorduk. "Daha önce de adliyelerin temizlik işlerini yaptığımız için böyle bir iş kolu olabileceğini fark ettik. Önce bir müşterimiz aradı. 'Bir vaka var. Yerlerde kan var. Bunu temizleyebilir misiniz?' diye sordu. Bir sitede intihar vakası olmuştu. Kişi kendini üst kattan atarak intihar etmişti. Ortak mahalde kan izleri vardı ve temizlenmesi gerekiyordu. Bu vaka ile başladık ve sonrasında neden olmasın, bu işi yapabiliriz diye düşündük. Sosyal medya ekibimizle görüşüp iş kolunun arama hacmi var mı diye baktırdık. Çok düşüktü. Şu an yok ama ilerde olabilir diye düşünerek işe başladık. Zaman geçtikçe daha fazla aranmaya başladık. Şu an ayda dört olay yeri temizliğine gidiyoruz." Peki, arayan herkese "Tamam gelip temizleriz" mi deniliyor yoksa bunun bir prosedürü var mı? Bağcı: "Tabii hemen arayan herkese 'Tamam geliyoruz' demiyoruz. Bunun yasal bir süreci var. Polis tutanaklarını ve adli tıp raporlarını görmemiz gerekiyor. Arayan kişiye bu evrakların olup olmadığını soruyoruz. Delil karartmak için bile arayanlar olabilir. Biz kurumsal bir şirketiz ve asla evraksız işe gitmiyoruz. Polis karakoluna da gidip tutanaklara bakıyoruz. Ancak ondan sonra olay yeri temizliğine başlayabiliyoruz. 'Bir vaka oldu, duvarda kan ve et parçaları var, gelin temizleyin' diyenler oluyor. Fotoğraf atın diyoruz, 'Fotoğraf atacak durumda değiliz' diyorlar. Belgeleri sorduğumuzda 'Tabii var' diyorlar ve bir daha aramıyorlar. Çünkü evrak yok. Gerçek mi yalan mı bilemediğimiz için polisi de arayamıyoruz."