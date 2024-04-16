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Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
12:11
Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!
İzmir'de 41 yaşındaki İ.O., 7 yaşındaki kız çocuğuna internet üzerinden ulaştı. 'baranshsjd' kullanıcı adıyla küçük kıza taciz mesajları atmaya başladı. 'Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' mesajını gören anne Pınar Yeşiltay Sevim ise dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı!