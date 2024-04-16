Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

Bu süreçte kızıma bir kişi sosyal medya üzerinden mesaj göndererek tanışıyor. Kendisini kızımın akranı gibi gösterince kızım da kendi yaşıtı zannedip yazdıklarına cevap veriyor. Bir süre sonra karşı taraftaki kişi sevgilisinden ayrıldığını, çok mutsuz olduğunu söyledikten sonra taciz boyutuna varan mesajlar gönderiyor. Kızım da benim verdiğim eğitimle, mahremiyet içeren mesajları bana ve babasına göstermek zorunda olduğunu söyleyerek yazışmaları bize gösterdi. Konuyla ilgili derhal bilişim suçlarına başvurarak şikayetçi olduk" dedi.