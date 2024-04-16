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Haberler Yaşam Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:11

Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

İzmir'de 41 yaşındaki İ.O., 7 yaşındaki kız çocuğuna internet üzerinden ulaştı. 'baranshsjd' kullanıcı adıyla küçük kıza taciz mesajları atmaya başladı. 'Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' mesajını gören anne Pınar Yeşiltay Sevim ise dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı!

İHA
Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

İzmir'de yaşayan ve 2020 yılında online eğitim aldığından dolayı sosyal medya ile tanışan 7 yaşındaki S.S., 'baranshsjd' kullanıcı adıyla birinin mesajını gördü. Kendisini yaşıtıymış gibi tanıtan kullanıcı daha sonra küçük kıza 'Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' diye mesaj attı. Küçük kızın tepkisinin ardından kullanıcı, cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Daha sonra S.S., gelen mesajları ailesine gösterdi ve aile bilişim suçları ve savcılığa giderek konuyu yargıya taşıdı.

Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

ÇOK SAYIDA ÇOCUK VE KADINA…

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından taciz içerikli mesaj atan kişinin Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan İ.O. (41) olduğu tespit edildi. Yakalanan İ.O.'nun telefonuna yapılan teknik incelemede ise, çok sayıda küçük çocuk ve yetişkin kadınlara sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan İ.O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

ÖRNEK KARAR VERİLDİ
Zanlının Mart ayında gerçekleşen karar duruşmasında ise 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçunu işlediği sabit görüldü ve 6 ay hapis ile cezalandırılmasına, sanığın eylemini iletişim araçlarının kolaylığından faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiğinin anlaşılması nedeniyle de, cezanın yüzde 50 artırım yapılarak 9 ay hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Öte yandan verilen cezanın ertelenemez ve para cezasına çevrilemez olduğu kararı da verildi.

Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

YAŞITI GİBİ DAVRANIP…
Sosyal medya üzerinden tacize maruz kalan S.S.'nin annesi Çocuk Gelişim Uzmanı Beyin Terapisti Pınar Yeşiltay Sevim (40), tacizcinin kızıyla yaşıt gibi davrandığını ve olaydan nasıl haberdar olduklarını anlattı. Yeşiltay Sevim, "Kızım 2'inci sınıfta ve 7 yaşındayken online eğitim aldığı için internet ve sosyal medya ile tanıştı.


Olgun erkeklerden hoşlanır mısın mesajının peşini bırakmadı! 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı böyle yakalattı!

Bu süreçte kızıma bir kişi sosyal medya üzerinden mesaj göndererek tanışıyor. Kendisini kızımın akranı gibi gösterince kızım da kendi yaşıtı zannedip yazdıklarına cevap veriyor. Bir süre sonra karşı taraftaki kişi sevgilisinden ayrıldığını, çok mutsuz olduğunu söyledikten sonra taciz boyutuna varan mesajlar gönderiyor. Kızım da benim verdiğim eğitimle, mahremiyet içeren mesajları bana ve babasına göstermek zorunda olduğunu söyleyerek yazışmaları bize gösterdi. Konuyla ilgili derhal bilişim suçlarına başvurarak şikayetçi olduk" dedi.

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