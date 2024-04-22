Ömer 53. bölüm fragmanı || "Gamze kurtulacak mı?" Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

ÖMER 52. BÖLÜM ÖZETİ

Gamze ve Ömer, İlkim'in gelişiyle ortaya çıkan karmaşayı engellemek ve Yılmaz Dayı'nın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçmek için büyük bir çaba verirler. Nurhayat ile Reşat arasındaki geçmişi öğrenen Çiçek, her şeyi Reşat'ın yüzüne haykırır ve bırakıp gitmenin eşiğine gelir.