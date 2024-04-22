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Ömer 53. bölüm fragmanı || "Gamze kurtulacak mı?" Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
23:43
Ömer 53. bölüm fragmanı || "Gamze kurtulacak mı?" Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Ömer dizisi 53.bölüm fragmanı için ekran başında yerler alındı. Star TV'nin her hafta pazartesi günleri ekrana gelen dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay yer alıyor. Her yeni bölümde tansiyon gittikçe artıyor. Heyecanlı bir şekilde biten 52. bölümün ardından Ömer'in 53.bölümünde neler olacağını merak ediliyor. "Ömer yeni bölüm fragmanı" araştırılmaya başladı. Peki, Star TV Ömer 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?