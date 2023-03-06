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Haberler Yaşam Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 14:54

Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan diziye başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu. Ayaydın, dizide Doktor Erdal Aksu karakterine hayat verecek ve 7. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ömer dizisi Erdal kimdir, Gamze'yle evlenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Reşat, Gamze'ye mahalleden bir talip bulur ve Dr. Erdal'ın Gamze'yle tanışmak istediğini herkese ilan eder. Yeni karakterin Gamze ile Ömer arasında nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın hayatı ve kariyeri.

Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Ömer dizisi Erdal kimdir, Gamze'yle evlenecek mi soruları yanıt aramaya başladı. Star TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer dizisine 7. bölümde yeni bir karakter dahil oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın, Doktor Erdal Aksu karakteriyle katıldı. Dizinin 7. Bölümünde Gamze, annesinin baskısına boyun eğip Erdal ile görüşmeyi kabul edecek mi merak konusu. Peki, Ömer dizisi Erdal kimdir, Gamze ile evlenecek mi? Ömer dizisinde Doktor Erdal'ı canlandıran Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TAYANÇ AYAYDIN ÖMER'DE!

Star TV'nin OGM Pictures imzalı Ömer dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu. Ayaydın, dizide Doktor Erdal Aksu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ömer'in Gamze'ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Gamze'ye mahalleden bir talip bulur

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Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Tahir'in Fatma'ya; Gamze ve Ömer arasında olanları anlatacağını düşünen Reşat, Tahir'den önce davranıp Dr. Erdal'ın Gamze'yle tanışmak istediğini herkese ilan eder.

Reşat'ın kendisine talip bulmasına öfkelenen Gamze, annesinin baskısına boyun eğip Erdal ile görüşmeyi kabul edecek mi? Ömer, babasının bu hamlesine nasıl bir tepki verecek?

Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tayanç Ayaydın, Özel Doğa Koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamlayan Tayanç Ayadın, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Aliye dizisinde canlandırdığı Doktor Kahraman karakteri ile tanınmaya başlayan Tayanç Ayaydın, 2009 yılında Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır.

Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

2016-2017 yılları arasında Hayat Şarkısı dizisinde canlandırdığı Hüseyin Cevher karakteriyle adını duyuran Tayanç Ayaydın, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakterine hayat vermiştir.

2021 yılında İlk ve Son dizisinde rol alan ünlü oyuncu, son olarak 2022 yılında yayımlanan Tozluyaka adlı dizide Önder Koçak karakterini canlandırmıştır.

2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. 2015 yılında Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlenmiştir.

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