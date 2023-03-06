Haberler Yaşam Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 14:54

Ömer dizisi Erdal kimdir? Ömer dizisinin Doktor Erdal’ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer yeni bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. Her Pazartesi akşamı yayınlanan diziye başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu. Ayaydın, dizide Doktor Erdal Aksu karakterine hayat verecek ve 7. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Ömer dizisi Erdal kimdir, Gamze'yle evlenecek mi sorularına yanıt aramaya başladı. Reşat, Gamze'ye mahalleden bir talip bulur ve Dr. Erdal'ın Gamze'yle tanışmak istediğini herkese ilan eder. Yeni karakterin Gamze ile Ömer arasında nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Ömer dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın hayatı ve kariyeri.