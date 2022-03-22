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Giriş Tarihi: 22.03.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 13:43

Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

Koronavirüs salgını sürecinde yeni varyantlar ortaya çıkarken en çok omicron varyantı gündeme geliyor. Kısa sürede hızla yayılan varyantla ilgili yeni semptomlar ortaya çıkmaya ve kişiden kişiye farklı etki göstermeye devam ediyor. Yeni Omicron belirtileri için uzmanlardan uyarı gelirken hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Grip ile sık sık karıştırılan omicron varyantı, yeni belirtileri ve nasıl anlaşılacağı başta olmak üzere pek çok bilgi merak ediliyor. Peki Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? İşte bilgiler…

Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

Omicronun alt varyantı olarak tanımlanan BA2 varyantının çok sayıda ülkeye yayıldığı gözlemleniyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çeşitli varyantları da beraberinde getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni Omicron oluyor. Bronşlarda Delta varyantından yaklaşık 70 kat daha hızlı çoğalan omicron belirtileri her gün araştırılıyor. Peki Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? İşte Omicron varyantı belirtileri ve etkileri…

Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor. Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

Omicron varyantının yaygın belirtileri arasına ciltte kızarıklık, döküntü ve kaşıntı da girdi.

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Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

Birden devamı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

HASTALIK ŞİDDETİ

Omicron varyantının hastalık şiddetini nasıl etkilediği hakkında henüz yeterince bilgi toplanmamıştır. Varyantın ilk tespit edildiği yer olan Güney Afrika'da hastane yatışlarında artış gözlenmiştir. Ancak bu artışın Omicron varyantından kaynaklanabileceği gibi enfekte kişi sayısının artmasından da kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Yeni tip koronavirüsün tüm varyantlarının, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olacak kadar şiddetlenebileceği bilindiğinden Omicron varyantına karşı da gerekli önlemler alınmalıdır.

Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

DAHA ÖNCE COVID-19 GEÇİRMİŞ OLMANIN ETKİSİ

Şu ana kadar elde edilen bilgiler, daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kişilerin, Omicron varyantı ile yeniden enfekte olma riskinin arttığını göstermektedir. Ancak bu konunun kesinleşmesi için daha kapsamlı verilere ihtiyaç vardır.

AŞILARIN KORUYUCULUĞU

Aşıların Omicron varyantına karşı hangi ölçüde koruyucu olduğuna dair henüz yeterince veri mevcut değildir. Ancak aşıların daha önce vakaların çoğunluğunu oluşturan Delta varyantına karşı etkili olduğu bilinmektedir. COVID-19' a karşı, aşı dışında etkili bir önleyici ya da tedavi edici bir yöntem bulunmamaktadır. Dolayısıyla toplumun aşılanmış olması COVID-19'a bağlı ağır hastalığın ve ölümün önüne geçebilen tek yoldur. Ülkemizde de iki doz aşı olan ve ikinci dozun üzerinden 3 ay geçen kişilerin hatırlatma dozunu yaptırması, Omicron varyantına karşı korunmada önemlidir.

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