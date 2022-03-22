Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Omicron belirtilerine yeni semptomlar ekleniyor!

Koronavirüs salgını sürecinde yeni varyantlar ortaya çıkarken en çok omicron varyantı gündeme geliyor. Kısa sürede hızla yayılan varyantla ilgili yeni semptomlar ortaya çıkmaya ve kişiden kişiye farklı etki göstermeye devam ediyor. Yeni Omicron belirtileri için uzmanlardan uyarı gelirken hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Grip ile sık sık karıştırılan omicron varyantı, yeni belirtileri ve nasıl anlaşılacağı başta olmak üzere pek çok bilgi merak ediliyor. Peki Omicron belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? İşte bilgiler…