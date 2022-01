On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara için heyecanlı bekleyiş başladı. Biletlerini alan vatandaşlar On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango Online ile MPİ On Numara sonuçları sorgulama ekranı (17 Ocak 2022)