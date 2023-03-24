On Numara sonuçları açıklandı mı? 24 Mart 2023 Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından haftada iki kez Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara sonuçları sorgulama işlemleri başladı. MP TV canlı yayınında ve noter huzurunda gerçekleştirilen haftanın ikinci çekilişinde sonuçlar ile birlikte kazandıran numaralar MPİ bilet sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Cuma çekilişinde devreden büyük ikramiye ise 957 bin TL'yi aşıyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte, Milli Piyango Online ile MPİ 24 Mart 2023 On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve talihli numaralar.