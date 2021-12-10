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Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 10.12.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 19:32

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan "MPİ On Numara sonuçları" bugün (10 Aralık 2021) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "MPİ 10 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

"On Numara sonuçları" haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı yayınına Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye tutarının sahibi olmak istiyor. Şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyenler ise "MPİ 10 Aralık On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (10 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık On Numara sonuçları:

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 10 Aralık On Numara Çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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