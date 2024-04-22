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ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA | Milli Piyango Online 22 Nisan 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
18:02
Milli Piyango Online tarafından haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma ilan edilen sonuçlar haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 22 Nisan 2024 On Numara sonuçları sorgulama ekranı...