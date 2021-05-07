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Haberler Yaşam On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:09

On Numara sonuçları canlı çekilişle belli oldu! ile sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde her hafta 2 gün (Pazartesi ve Cuma) ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen " sonuçları" bugün (7 Mayıs 2021 Çarşamba) şans oyunu severler için bir kez daha çekildi. ve MPİ bayileri üzerinden bilet dolduranlar kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyerek kazandıran numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" her hafta (MPİ) ve ortaklığında - Youtube canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenmeye devam ediyor. kazanmak amacıyla üzerinden kupon dolduranlar kazandıran numaraları merak ederek açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI (7 MAYIS)

ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Mayıs On Numara sonuçları: 4 – 7 – 8 – 11 – 13 – 19 – 21 – 26 – 37 – 39 – 42 – 45 – 46 – 48 – 51 – 53 – 61 – 63 – 68 – 77 – 79 - 80

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On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
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