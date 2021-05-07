Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün (Pazartesi ve Cuma) MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ On Numara sonuçları" bugün (7 Mayıs 2021 Çarşamba) şans oyunu severler için bir kez daha çekildi. Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden bilet dolduranlar büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyerek kazandıran numaralara ilişkin 7 Mayıs MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 7 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.