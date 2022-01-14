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Haberler Yaşam On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.01.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 20:39

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı yayında şanslı numaraları belirlenen "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "14 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde haftada 2 gün canlı çekilişi düzenlenen ve kazandıran numaraları belirlenen "MPİ On Numara sonuçları" şans oyunu severler için bir kez daha çekildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "14 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (14 OCAK)

Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle,

On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Ocak On Numara sonuçları:

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
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On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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