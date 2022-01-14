On Numara sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı yayında şanslı numaraları belirlenen "MPİ On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "14 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.