Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 18:47

On Numara sonuçları sorgulama: Milli Piyango Online ile 13 Ekim 2023 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin sonuncusu bu akşam Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiye 823.401 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi 13 Ekim 2023 On Numara sonuçları sorgulama, 20.00'de yapılacak çekiliş sonrası sabah.com.tr'den öğrenilebilir. On Numara çekiliş sonuçları sorgulama, yakında erişime açılacak. İşte Milli Piyango Online ile 13 Ekim 2023 On numara bilet sorgulama ekranı