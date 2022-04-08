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Önce kapkaça uğradılar sonra marketi birbirine kattılar: Beyoğlu'nda bir garip hırsızlık olayı...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:56
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
10:58
Önce kapkaça uğradılar sonra marketi birbirine kattılar: Beyoğlu'nda bir garip hırsızlık olayı...
Beyoğlu'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını kapkaççı çaldı. Kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı birbirine kattı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Market işletmecisi "Kadınlar bizim kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşünüp dükkanı dağıttılar" dedi.