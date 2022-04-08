Önce kapkaça uğradılar sonra marketi birbirine kattılar: Beyoğlu’nda bir garip hırsızlık olayı...

"Taksim Meydanı'na 5 dakika uzaklıktayız. İstiklal Caddesi'ne çok yakınız. Burada bu olay oluyorsa daha ne diyebilirim ki. Yetkililere sesleniyoruz bu olayın üzerinde dursunlar, savcılığa başvurmayı düşünüyoruz. İnsanlar burada rahatça gezmesin mi, turistler alışveriş yapmasın mı. Kadınlar 3 telefonun çalındığı söylüyor. Kamerada olay zaten görünüyor. Videosunu zaten söyledik, polise gösterdik. Kadın telefonu masanın üzerine koyuyor, çantadan parayı çıkartıp hesap ödeyeceği zaman o boşluktan faydalanarak telefonu alıp kaçıyorlar." dedi.