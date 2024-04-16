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Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:50
Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...
İstanbul Beyoğlu'da Meryem M.'nin eşi Murat M. ile aralarında ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma adliyelik oldu. Murat M. çocuklarının oyun kavgası nedeniyle tartıştığı karısının yüzünü çatalla çizerek yaraladı, kızına da tokat attı. Kadının darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Murat M. hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.