Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...
Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 09:50

Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...

İstanbul Beyoğlu'da Meryem M.'nin eşi Murat M. ile aralarında ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma adliyelik oldu. Murat M. çocuklarının oyun kavgası nedeniyle tartıştığı karısının yüzünü çatalla çizerek yaraladı, kızına da tokat attı. Kadının darp raporu alarak şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Murat M. hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Armağan YILMAZ
Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...

İçler acıtan olayın adresi İstanbul oldu. Meryem M. (2023 yılında) eşi Murat M. ile Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesinde bulunan evlerinde çocuklarıyla bulunuyordu. Mutfakta oldukları sırada şüpheli Murat M. küçük çocuğu Miraç M. İle oyun oynuyordu, çocuklardan Muhammed M.'nin oyuna dahil olmak istemesi üzerine Miraç M. duruma sinirlendi. Bunun üzerine Murat M. çocuklar arasında kavga olmaması için büyük kızı Mina M.'ye oturduğu yeri kardeşi Miraç M.'ye vermesini söyledi.

Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...

ÖNCE KIZINI DÖVDÜ SONRA EŞİNİ DARP ETTİ

İddiaya göre Mina M.'nin oturduğu yerden kalkmaması üzerine şüpheli Murat M. kızını darp etti. Bunun üzerine eşler arasında tartışma çıktı, olayın büyümesiyle şüpheli Murat M, karısına önce tokat attı, ardından çatalla yüzünü çizip kanattı. Olayın ardından Meryem M. hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra eşinden şikayetçi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...

YANLIŞLIKLA OLDU

Karakoldaki ifadesinde şüpheli Murat M. suçlamaları reddederek eşine vurmadığını, aralarındaki tartışmadan dolayı eşini sakinleştirmek için o esnada elinde bulunan çatalla yanlışlıkla yüzünü çizdiğini ileri sürdü.

Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...

ÇATALLA YÜZÜNÜ ÇİZDİ

Meryem M. ifadesinde, kızı Mina'ya eşi vurduğu için çıkıştığını, o daha çocuk dediği için "madem çocuğunsa böyle şeyler yapmayacak" diyerek yüzüne çekirdeği fırlattığını söyledi.

Önce kızını dövdü sonra eşini darp etti! Çatalla yüzünü çizdi...

Meryem M. duruma tepki gösterdiği için eşinin elindeki bardağı lavaboya fırlatması üzerine, böyle şeyler yapacaksan evi terk et dediğini kaydetti. Bunun üzerine eşinin önce tokat atıp çatalla yüzünü çizerek kendisini darp ettiğini ifade etti.

SON DAKİKA