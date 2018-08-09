Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Ordu'da dün etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde ağır hasar meydana geldi Yapılan açıklamada toplam 8 köprünün yıkılmasına neden olan afette can kaybı yaşanmadığı ancak 66 konut, 264 işyeri ve 60 aracın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede yağış devam ediyor. Ünye Tabakhane Deresi'ndeki taşkın meydana geldi. Dere üzerindeki Adliye Köprüsü de çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu .