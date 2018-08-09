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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

Giriş Tarihi: 09.08.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 15:49
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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı.

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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

'da dün etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde ağır hasar meydana geldi

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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

Yapılan açıklamada toplam 8 köprünün yıkılmasına neden olan afette can kaybı yaşanmadığı ancak 66 konut, 264 işyeri ve 60 aracın zarar gördüğü bildirildi.

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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

Bölgede yağış devam ediyor. Ünye Tabakhane Deresi'ndeki taşkın meydana geldi.

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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

Dere üzerindeki Adliye Köprüsü de çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı
Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu .

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