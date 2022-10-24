Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

PARALAR KRİPTOYA YATIRILDI

Şebeke üyeleri, dolandırdıkları paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir hesaba havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu hesaba aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, kısa bir sürede nakit paraya çevirdi.

SİBER POLİS DOLANDIRICILARIN ENSESİNDE

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.