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Haberler Yaşam Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL'lik vurgun!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 08:46

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL'lik vurgun!

Yurtdışından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesi, oluşturdukları ağ sayesinde 15 günde 15 milyon TL vurgun yapmış, olayın perde arkasını SABAH gündeme taşımıştı. Aynı şebeke bu sefer de; Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmine konu olan demirci sahnesinin bir benzeri ile bir kez daha karşımıza çıktı. Dolandırıcı, başkasına ait mağazamın ortağı olduğunu söyleyerek müşteriye düzenledikleri sahte fatura ile 300 bin liralık iş makinası sattı. Müşteri, iş makinasını almak için mağazaya döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı...

ÖMER ÇETİN
Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

Ankara Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonla dolandırıcılık şebekesini çökertti. Yurtdışından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesinin araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kaparolarını alarak dolandırdığını SABAH gündeme getirmişti. Şebekenin, 15 günde 15 milyon TL vurgununda kaparo dolandırıcılığının yanında sahte trafik sigorta poliçesi yöntemiyle de binlerce vatandaşı mağdur ettikleri ortaya çıkmıştı. Şebeke bu seferde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminde konu olan sazan sarmalı yöntemiyle bir kez daha karşımıza çıktı.

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

REZİDANSTA PLANLANIYOR

Yurtdışında bulunan şebeke lideri S.A., yakın çevresinden güvendiği G.K., B.M., B.D. ve A.D. anlaşma sağlamasının ardından İzmir'de lüks rezidans kiralayarak yerleştirdi. S.A. anlaştığı 4 kişinin yakalanması için sıkı tedbirler aldı. Rezidanstan dışarı çıkmama, kendi banka hesaplarını kullanmama ve telefonda yaptıkları işler hakkında konuşmama konusunda uyarıda bulunulurken evin ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sağlandı. Dolandırıcılık şebekesi planlarını devreye koyabilmek için hazırlıklarını başladı ve komisyon karşılığında kişiler sisteme dahil oldu. Yöneticiler kimlikleri açığa çıkmaması için kişilere takma ad ile kendilerini tanıtarak WhatsApp gruplarına eklendi. Bu şeklinde şebekenin en altta bulunan üyesi tepe yöneticilerinin tanınmasının önüne geçilerek hücre şeklinde örgütlendiler. Lider S.A.'nın direktifleri doğrultusunda üçüncü şahıslar üzerine banka hesapları ve patates hat tabir edilen GSM hatlar açıldı.

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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

BAŞKASINA AİT MAĞAZAYA GÖTÜRDÜLER
Yurtdışında bulunan S.A., yöneticiler üzerinden sazan sarmalı yöntemine geçilmesi talimatını verdi. Yöneticiler, patates hatlar üzerinden sitelere satılık iş makinaları ilanı verdi. İş makinası almak isteyen kişilerle telefonda görüşmelerinin ardından buluşma yeri ayarlandı. Müşteri ile bir araya gelen şebeke üyesi mağazada sıfır makinalar olduğunu ve gezip görebileceklerini aktardı. Başkasına ait iş makinası satan mağazaya giden ikili, kendisinin oranın ortağı olduğunu oradakiler hiçbir şey sormaması gerektiğini diğer ortağının fiyat konusunda katı olduğunu ve anlaşmaları durumunda makinayı uygun fiyata bırakacağını söyledi. Dolandırıcı, iş makinasını satın almak istediğini söyleyen müşteriye bir yerde beklemesini ve fatura düzenleyip getireceğini aktardı. Dolandırıcılar gezdikleri firmanın adını alırken iş makinasının bedelini uygun fiyata çekerek sahte irsaliye faturası düzenledi.

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

İŞ MAKİNASINI ALABİLMEK İÇİN MAĞAZAYA GİTTİ
Dışarda buluştukları müşteriye düzenledikleri sahte fatura ile birlikte banka hesabına para transferi yapılmasını istediler. Müşteri verilen banka hesabına 300 bin TL ödeme yaptı. Dolandırıcılar, iş makinasının 1-2- saat kadar hazır olacağını gidip oradan alabileceklerini aktardı. Müşteri iş makinasının almak için mağazaya giderek beğendiği makinasını talep etti. Mağaza çalışanları herhangi bir satış yapmadıklarını aktardı. Mağdur, 2 saat önce mağaza patronu ile birlikte geldiğini ve iş makinasını kendisine uygun fiyata bıraktığını söyledi. Mağaza yetkilisi firma adına düzenlenen faturanın sahte olduğunu mağazanın ortağının olmadığını ve dolandırıldığını mağdura anlattı.

Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

PARALAR KRİPTOYA YATIRILDI
Şebeke üyeleri, dolandırdıkları paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir hesaba havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu hesaba aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, kısa bir sürede nakit paraya çevirdi.

SİBER POLİS DOLANDIRICILARIN ENSESİNDE
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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