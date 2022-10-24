Organize İşler Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu: 15 günde 15 milyon TL’lik vurgun!

Yurtdışından yönetilen hücre tipi dolandırıcılık şebekesi, oluşturdukları ağ sayesinde 15 günde 15 milyon TL vurgun yapmış, olayın perde arkasını SABAH gündeme taşımıştı. Aynı şebeke bu sefer de; Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı Organize İşler Sazan Sarmalı filmine konu olan demirci sahnesinin bir benzeri ile bir kez daha karşımıza çıktı. Dolandırıcı, başkasına ait mağazamın ortağı olduğunu söyleyerek müşteriye düzenledikleri sahte fatura ile 300 bin liralık iş makinası sattı. Müşteri, iş makinasını almak için mağazaya döndüğünde ise hayatının şokunu yaşadı...