Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikten yükselen alevler, ormana kadar ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan yangına karşı müdahale başladı.