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Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
16:02
Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!
Muğla Milas'da dün makilik alanda başlayan yangın, bir anda ormana sıçradı. 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın 7 saatte kontrol altına alındı. 160 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının o nedenle çıktığı anlaşıldı...