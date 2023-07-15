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Haberler Yaşam Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!
Giriş Tarihi: 15.07.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 16:02

Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

Muğla Milas'da dün makilik alanda başlayan yangın, bir anda ormana sıçradı. 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın 7 saatte kontrol altına alındı. 160 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının o nedenle çıktığı anlaşıldı...

DHA
Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

Hava sıcaklıklarının rekor kırdığı bu günlerde, peş peşe orman yangınları da çıkmaya başladı. Muğla'nın Milas İlçesi'nde dün makilik alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikten yükselen alevler, ormana kadar ulaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan yangına karşı müdahale başladı.

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Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, gönüllüler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) söndürme çalışmalarına destek oldu.

Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

Komandolar ise yangının Kemaliye Mahallesi'ndeki yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaşlıları tahliye etti.

Orman yangınında kahreden detay: 160 hektarlık alan bu yüzden yanmış!

3 HELİKOPTER SOĞUTMALARA DESTEK OLDU
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise helikopterlerle uçakların su aldığı alanlardaki tedbirlerle, yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.

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