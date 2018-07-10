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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor

Giriş Tarihi: 10.07.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 16:19
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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor


Antalya'da karayolu ulaşımı olmayan Güllük Dağı (Termessos) zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde çalışan 48 yaşındaki Cengiz Coşanay, ları korumak için kulede 10 yıldır tek başına mesai harcıyor.

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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor

Antalyalı iki çocuk babası Cengiz Coşanay, 10 yıl önce, kimsenin gitmek istemediği 1050 rakımlı Güllük Dağı zirvesinde bulunan gözetleme kulesindeki göreve, "Bizim için görev kutsaldır. Oradaki ların da bir koruyucuya ihtiyacı var" diyerek gönüllü oldu.

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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor

Termessos Antik Kenti'nden başlayan, lık alanda devam eden bir saatlik yürüyüşle kartal yuvasını andıran zirveye ulaşan Coşanay, Güllük Dağı, Düzlerçamı ormanları ve Antalya'nın kuşbakışı görüldüğü kulede tek başına mesai veriyor.

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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
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ların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor
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