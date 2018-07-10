Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor

Antalyalı iki çocuk babası Cengiz Coşanay, 10 yıl önce, kimsenin gitmek istemediği 1050 rakımlı Güllük Dağı zirvesinde bulunan gözetleme kulesindeki göreve, "Bizim için görev kutsaldır. Oradaki ormanların da bir koruyucuya ihtiyacı var" diyerek gönüllü oldu.