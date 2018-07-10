Ormanların 'şahin gözlü' bekçisi yangınlara geçit vermiyor

Antalya'da karayolu ulaşımı olmayan Güllük Dağı (Termessos) zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde çalışan 48 yaşındaki Cengiz Coşanay, ormanları korumak için kulede 10 yıldır tek başına mesai harcıyor. Antalyalı iki çocuk babası Cengiz Coşanay, 10 yıl önce, kimsenin gitmek istemediği 1050 rakımlı Güllük Dağı zirvesinde bulunan gözetleme kulesindeki göreve, 'Bizim için görev kutsaldır. Oradaki ormanların da bir koruyucuya ihtiyacı var' diyerek gönüllü oldu. Termessos Antik Kenti'nden başlayan, ormanlık alanda devam eden bir saatlik yürüyüşle kartal yuvasını andıran zirveye ulaşan Coşanay, Güllük Dağı, Düzlerçamı ormanları ve Antalya'nın kuşbakışı görüldüğü kulede tek başına mesai veriyor.