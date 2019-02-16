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  • Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

Dünya tarihinde kahinlere ait kehanetlerin bağlayıcılığı olmasa da insanlar tarafında daima ilgi ile takip edilmiş, kahinler hakında birçok efsane üretilmiştir. Başta Nostradamus ve olmak üzere dünyaca ünlü kahinlerin gerçekleşen ve gerçekleşmeyen yüzlerce kehaneti bulunmakta. Özellikle dünya savaşları, uzaylılar ve nükleer silahlar ile ilgili yapılan kehanetler dünyada neredeyse her insanın dikkatini çekmiştir. İnsanoğlunun 'İmkansız' dediği kehanetlere bile şüpheyle yaklaşması da, ünlü kahinlerin tutturduğu sınırlı sayıda kehanetten kaynaklandığı düşünülüyor. Gelin hep birlikte bu ünlü kahinlere ait, kimi geçmişte kalan, kimi ise gelecekle ilgili tüyler ürperten kehanetlerine bakalım...

Giriş Tarihi: 16.02.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 13:19
Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

O bir kahin.. Bulgaristan'ın bir köyünde yaşayıp orada öldü. Bulgar kahin 'nın 11 Eylül terör saldırısını ve DEAŞ'ın yükselişini öngördüğünü, 2019'da yaklaşmakta olan felaketler konusunda da ölmeden önce etrafındakileri uyardığı iddia ediliyor.

Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan , 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.

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Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden , bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan 'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.

Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkiledi.

Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

İkinci dünya savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı , 1996 yılında 84 yaşında hayata veda etti.

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