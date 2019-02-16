Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...

O bir kahin.. Bulgaristan'ın bir köyünde yaşayıp orada öldü. Bulgar kahin BABA Vanga'nın 11 Eylül terör saldırısını ve DEAŞ'ın yükselişini öngördüğünü, 2019'da yaklaşmakta olan felaketler konusunda da ölmeden önce etrafındakileri uyardığı iddia ediliyor.