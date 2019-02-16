Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...
Ortaya çıktı... Dünyanın en ünlü 10 kahininden tüyler ürperten kehanetler...
Dünya tarihinde kahinlere ait kehanetlerin bağlayıcılığı olmasa da insanlar tarafında daima ilgi ile takip edilmiş, kahinler hakında birçok efsane üretilmiştir. Başta Nostradamus ve Baba Vanga olmak üzere dünyaca ünlü kahinlerin gerçekleşen ve gerçekleşmeyen yüzlerce kehaneti bulunmakta. Özellikle dünya savaşları, uzaylılar ve nükleer silahlar ile ilgili yapılan kehanetler dünyada neredeyse her insanın dikkatini çekmiştir. İnsanoğlunun 'İmkansız' dediği kehanetlere bile şüpheyle yaklaşması da, ünlü kahinlerin tutturduğu sınırlı sayıda kehanetten kaynaklandığı düşünülüyor. Gelin hep birlikte bu ünlü kahinlere ait, kimi geçmişte kalan, kimi ise gelecekle ilgili tüyler ürperten kehanetlerine bakalım...
Giriş Tarihi: 16.02.2019
11:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019
13:19