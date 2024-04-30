Osmanlı'nın "Aslanlı Paşası" dünyada tarihe geçti: ABD'yi vergiye bağladı, bir ilki başardı!

Osmanlı Devleti kazandığı savaşlar, fethettiği yerler ile yönetiminde bulunan halkların asırlar boyunca huzur içinde yaşamasını sağladı. Osmanlı Devleti tarihinde ise birçok güçlü ve önemli paşalar bulunuyor. Bunlardan hikayesi en ilginç olanların başında ise 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa geliyor...