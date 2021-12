Her sene ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL gibi her yıl 50'ye yakın sınavı organize eden ÖSYM bu sınavların başvuru ve sonuçlarının da dahil olduğu tarihleri yayımlanan sınav takvimi ile duyurulmuştu. Bu sınavlara katılım sağlayacak adaylar yayımlanan takvimdeki sınavların tarihlerini merak ediyor. Buna göre; her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı 2022 KPSS, YKS ve DGS sınavları son dönemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2021 ÖSYM sınav takvimi ve tüm detaylar…