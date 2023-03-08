Haberler Yaşam ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:36

Mart ayına girilmesiyle birlikte ÖSYM'nin güncel sınav takvimi de adayların gündemine geldi. ALES, YKS, DGS, KPSS gibi sınavlara katılacak pek çok aday "ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Kurumun resmi sitesinden yayımlanan takvimin ardından geri çekildiği bunun ise seçim tarihiyle ilgili olduğu bildirilmişti. Ancak kurum resmi sitesi üzerine düzenlenecek sınavlara ilişkin tarihleri yeniden paylaştı. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi güncel bilgiler…