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Haberler Yaşam ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:36

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

Mart ayına girilmesiyle birlikte ÖSYM'nin güncel sınav takvimi de adayların gündemine geldi. ALES, YKS, DGS, KPSS gibi sınavlara katılacak pek çok aday "ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Kurumun resmi sitesinden yayımlanan takvimin ardından geri çekildiği bunun ise seçim tarihiyle ilgili olduğu bildirilmişti. Ancak kurum resmi sitesi üzerine düzenlenecek sınavlara ilişkin tarihleri yeniden paylaştı. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi güncel bilgiler…

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi, yeni yılda dikkatleri üzerine çekiyordu. Bilindiği üzere yıl içerisinde düzenlenecek olan DGS, ALES, YKS, KPSS, MSÜ gibi sınavların gerçekleşeceği tarihler bu takvimle beraber netlik kazanıyor. Bu noktada ise "2023 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, DGS, ALES, YKS, KPSS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Güncel haliyle 2023 ÖSYM sınav takvimi son durum…

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2023 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2023 YKS başvuru ve sınva tarihlerini açıkladı. ÖSYM'nin son dakika açıklaması şu şekilde;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

ÖSYM GÜNCEL SINAV TAKVİMİ | 2023 ÖSYM sınav takvimi tarihleri belli oldu mu; YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Nedeni ise üniversite sınavı ile seçimlerin aynı tarihe denk gelme ihtimaliydi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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