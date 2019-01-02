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Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 18:38
Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

şehir merkezinde bulunan bir otelin müşterisi, kaldığı odanın balkonuna çıkarak kendini attı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

Kaldığı otel odasında banyoda bulunan aynayı kırarak bileklerini ve boynunu kesen H. Hüseyinov isimli uyruklu şahıs, 3'üncü kattan kendini aşağı attı. H. Hüseyinov (30), Cumhuriyet Caddesi üzerinde kaldığı otelde ilk olarak bileklerini kesti.

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Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

Ardından otel odasının balkonuna çıkan genç, otelin 3'üncü katından aşağı atladı. Cadde üstündeki dönercinin önüne düşen şahsa çevredekiler müdahale etti.

Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

Şahıs, ardından çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ise Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H. Hüseyinov, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

Daha önce suç kaydığı öğrenilen Hüseyinov'la ilgili olayın mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda savcılık tahkikat başlattı.

Otel müşterisi kendini 3’üncü kattan attı

Valisi Muammer Erol, olayın ardından yazılı açıklama yaptı.

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