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Haberler Yaşam Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 16:38

Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

Antalya'da yolculara sinirlenerek yolcu dolu otobüsü durakta park edip terk eden şoför, patronun ricası ile işe geri döndü. Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, "Yolcular ile ön aynanın görüş açısının kapatılması konusunda tartıştık. Yolcuların üzerime gelmesi ile psikolojim bozuldu, ben de bıraktım gittim. 30 dakika sonra işe geri gelerek aracı aldım. Patronum olmasa işi bırakmıştım" diye konuştu.

Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü Rasık Kayaca, yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

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Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, "Mesleğimi 16 yıldır yapıyorum. 16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar. Araba sayısı az, esnaf zarar ettiğini belirterek araçlarını çekmeye başladı.

Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

300 tane araç çalışmıyor. Bunun zorluğunu biz çekiyoruz, 10 dakikada çıkması gereken araçlar 30 dakikada çıkıyor. Vatandaş sorununu anlatamadığı için bizimle tartışıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Dün sabah 06.00'da işe başladım, 20.00'de işi bıraktım. Duraklarda yolcu fazla oluyor, yolcular araçların neden geç geldiğini bize soruyor" diye konuştu.

Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

Tartışmanın daha sonra büyüdüğünü belirten Kayaca, "Yolculara aynanın açısını kapatmamasını söyledim. Kadının birisi çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmamam gerektiğini söyledi. Ben aynayı görmeden nasıl seyir halinde olacağım?

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