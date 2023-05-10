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Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
16:38
Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!
Antalya'da yolculara sinirlenerek yolcu dolu otobüsü durakta park edip terk eden şoför, patronun ricası ile işe geri döndü. Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, "Yolcular ile ön aynanın görüş açısının kapatılması konusunda tartıştık. Yolcuların üzerime gelmesi ile psikolojim bozuldu, ben de bıraktım gittim. 30 dakika sonra işe geri gelerek aracı aldım. Patronum olmasa işi bırakmıştım" diye konuştu.