Otobüs şoförü bu yüzden çıldırdı: Psikolojim bozuldu bıraktım gitti!

300 tane araç çalışmıyor. Bunun zorluğunu biz çekiyoruz, 10 dakikada çıkması gereken araçlar 30 dakikada çıkıyor. Vatandaş sorununu anlatamadığı için bizimle tartışıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Dün sabah 06.00'da işe başladım, 20.00'de işi bıraktım. Duraklarda yolcu fazla oluyor, yolcular araçların neden geç geldiğini bize soruyor" diye konuştu.

