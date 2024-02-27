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Otobüste 14 yaşındaki kıza taciz: Bu kez yanında babası da vardı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
08:38
Otobüste 14 yaşındaki kıza taciz: Bu kez yanında babası da vardı!
İğrenç olay Kocaeli İzmit'teki belediye otobüsünde yaşandı. M.B. 14 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla H.G. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. H.G. çıkan kavgada kanlar içinde kaldı. H.G'nin kızını sürekli taciz ettiğini belirten baba M.B., "Kızıma dışarıda görüşme teklif etmiş. Kızıma telefon numarasını vermeye çalışmış. Kızımla birlikte aynı okula giden başka bir öğrenciyi de rahatsız etmiş" ifadelerini kullandı...