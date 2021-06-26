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Giriş Tarihi: 26.06.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 15:31

Otomatik vitesli araç kullananlar dikkat! Bunu yaparsanız servisin yolunu tutabilirsiniz!

Otomotik vitesli araçlar günümüzde iyice yaygınlaştı. Yeni otomobillere baktığımız zaman otomatik vitesin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni çözümlerle birlikte otomatik şanzımanlı araçlar, eskisine göre daha ekonomik ve daha daha iyi. Ancak otomatik arabalarda öyle bir durum var ki dikkat edilmezse kullanıcıya büyük faturalar çıkarabilir. İşte dikkat edilmesi gereken kritik nokta!