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Otomobil refüje çarptıktan sonra...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 07.01.2019 18:18 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 18:19
Otomobil refüje çarptıktan sonra...

'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir sürücü önce refüje çarptı ardından da yol kenarında bekleyen bir çocuğu ezdi. Otomobilin altında kalan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Otomobil refüje çarptıktan sonra...

Olay, Antakya-Samandağ Karayolu Güneysöğüt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 31 K 1684 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarptı.

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Otomobil refüje çarptıktan sonra...

Direksiyonu tekrar kendi şeridine kırmaya çalışan sürücü ardından yol kenarında bekleyen 11 yaşındaki 'ı ezdi.

Otomobil refüje çarptıktan sonra...

Kazada otomobilin altında kalan ağır yaralanırken küçük çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil refüje çarptıktan sonra...

Olaydan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Otomobil refüje çarptıktan sonra...
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