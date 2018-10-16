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Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 22:18
Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

'da, nedeniyle kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı, sürücü (31) hayatını kaybetti. Otomobilin hız kadranının 180 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti.

Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, -İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi.

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Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

'dan Karacabey istikametine giden yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü 'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi.

Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin hızı 180'de takılı kaldı

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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